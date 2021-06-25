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В Чехии три человека погибли в результате торнадо


25.6.2021 14:16
В Чехии три человека погибли в результате торнадоФото: vk.com

По меньшей мере три человека погибли, еще более двухсот пострадали из-за торнадо, обрушившегося на юго-восток Чехии.

Стихийное бедствие случилось на территории Южноморавского края, сообщают местные СМИ.

Как заявили представители местных экстренных служб, после торнадо были зафиксированы разрушения в городе Годонине и семи населенных пунктах, расположенных в юго-восточной части Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил соболезнования родственникам и близким жертв стихии. Глава кабмина подчеркнул, что власти сделают все, чтобы помочь пострадавшим. Предполагается, что Бабиш вылетит в Брно, после чего посетит муниципалитеты, принявшие на себя основной удар.

Ранее чешские СМИ сообщали о 150 пострадавших.

После случившегося Австрия направила в Чехию санитарные вертолеты и скорую помощь. Как информирует пресс-служба Красного Креста федеральной земли Нижняя Австрия, австрийские специалисты помогут чешским коллегам.

Кроме того, на территории пострадавших от стихии районов Чехии сейчас работают и спасатели из Словакии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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