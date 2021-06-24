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СМИ: Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
09:14
Фото: кадр видео с youtube.com
Задержанную в Минске гражданку РФ Софью Сапегу перевели под домашний арест, передает "Русская служба Би-би-си".
Об этом журналистам рассказали родители девушки.
Гражданку РФ Софью Сапегу, которая месяц назад была задержана в Минске, белорусские власти перевели под домашний арест. По словам отчима девушки, сейчас она уже находится в квартире, арендованной родителями в белорусской столице. Сергей Дудич признался, что для родственников изменение меры пресечения стало полной неожиданностью. Все они находятся "в шоке", — пояснил отчим Сапеги.
Ранее сведения подтвердил адвокат россиянки Антон Гашинский. В беседе с журналистами "Дождя" он сообщил, что накануне Софья Сапега уже смогла посетить ресторан вместе с родными.
По данным ВВС, под домашний арест перевели и белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Напомним, ранее к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече обратился житель Приморского края, являющийся отцом россиянки Софьи Сапеги. 53-летний Андрей Сапега попросил его проявить милосердие к дочери.
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