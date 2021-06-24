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В Ленобласти упал вертолет Росгвардии


24.6.2021 21:35
В Ленобласти упал вертолет РосгвардииФото: tolknews.ru

По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональном главке МЧС РФ.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Сведения о крушении вертолета Ми-8 уже подтвердили представители Росгвардии, которой принадлежало воздушное судно. Как стало известно, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Что могло стать причиной ЧП, пока не уточняется.

В Северо-Западном округе Росгвардии сообщили, что борту транспортно-боевого вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи находились трое военнослужащих. Предположительно, все члены экипажа погибли.

На сегодняшний день этот вертолет является наиболее распространенным в отечественных силовых структурах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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