Новости шоу-бизнеса

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В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19
12:10
Фото: vk.com
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано еще 20 182 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
В последний раз настолько высокие показатели фиксировались 24 января, когда медики выявили 21 127 новых носителей COVID-19.
За последний день в РФ умерли 568 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Это количество стало максимальным за период с конца января. В общей сложности в России жертвами COVID-19 стали уже более 131,4 тыс. человек.
Признаны поправившимися и уже покинули больницы около 4,91 млн пациентов, включая 13,5 тыс. - за минувшие сутки.
Наибольшее число зараженных коронавирусом за последний день было зарегистрировано в Москве (8 598), Подмосковье (2 308) и Петербурге (1 143). Северная столица вторые сутки подряд удерживает печальное лидерство по летальным исходам. В городе скончались 99 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Накануне в России был зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности. За день в стране выявили еще 17 594 случая заражения коронавирусом, скончались 548 пациентов.
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