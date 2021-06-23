ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США пойман мужчина, угрожавший убить Байдена и законодателей
В США пойман мужчина, угрожавший убить Байдена и законодателей
В Сахалинской области начались масштабные военные учения
В Сахалинской области начались масштабные военные учения
Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии
Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницыВ Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницы
В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19
Жителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб УкраиныЖителя Симферополя задержали за сбор данных для спецслужб Украины
СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfeeСМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee
В Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границеВ Кремле обеспокоены ситуацией на афганско-таджикской границе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19


12:10
В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано еще 20 182 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В последний раз настолько высокие показатели фиксировались 24 января, когда медики выявили 21 127 новых носителей COVID-19.

За последний день в РФ умерли 568 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Это количество стало максимальным за период с конца января. В общей сложности в России жертвами COVID-19 стали уже более 131,4 тыс. человек.

Признаны поправившимися и уже покинули больницы около 4,91 млн пациентов, включая 13,5 тыс. - за минувшие сутки.

Наибольшее число зараженных коронавирусом за последний день было зарегистрировано в Москве (8 598), Подмосковье (2 308) и Петербурге (1 143). Северная столица вторые сутки подряд удерживает печальное лидерство по летальным исходам. В городе скончались 99 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Накануне в России был зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности. За день в стране выявили еще 17 594 случая заражения коронавирусом, скончались 548 пациентов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»
На севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стеныНа севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стены
В Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человекВ Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человек
В Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятииВ Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятии
В Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИВ Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru