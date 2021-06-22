Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности

13:39

Фото: inshe.tv



За минувшие сутки в России выявили еще 17 594 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Количество смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 составило 548 пациентов, что является максимальным показателем за период с февраля.



Днем раньше в России было зарегистрировано 546 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом. В общей сложности жертвами заболевания в нашей стране стали уже 130 895 человек. Признаны выздоровевшими около4,9 млн пациентов, включая 12 660 за последние сутки.



Новые случаи заражения были зарегистрированы на территории всех 85 регионов РФ. Наибольшее количество инфицированных, как и прежде, зафиксировали в Москве - 6 534, Московской области и Петербурге (соответственно 2 323 и 1 092). В столице были и самые высокие показатели суточной смертности - скончались 93 пациента с подтвержденным COVID-19.



Напомним, накануне молитвенный облет совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вместе с правящим архиереем над городом пролетели несколько священнослужителей, которые вознесли молитвы об избавлении жителей от коронавирусной пандемии. Митрополит три раза осенил северную столицу иконами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 129

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16:31 В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля

В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля 11:45 Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ 10:00 Социологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинацию

Социологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинацию 08:55 Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии

Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии 22.6.2021 20:59 В нижегородском зоопарке зверей в жару кормят фруктовым мороженым