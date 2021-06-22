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В России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности


13:39
В России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертностиФото: inshe.tv

За минувшие сутки в России выявили еще 17 594 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Количество смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 составило 548 пациентов, что является максимальным показателем за период с февраля.

Днем раньше в России было зарегистрировано 546 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом. В общей сложности жертвами заболевания в нашей стране стали уже 130 895 человек. Признаны выздоровевшими около4,9 млн пациентов, включая 12 660 за последние сутки.

Новые случаи заражения были зарегистрированы на территории всех 85 регионов РФ. Наибольшее количество инфицированных, как и прежде, зафиксировали в Москве - 6 534, Московской области и Петербурге (соответственно 2 323 и 1 092). В столице были и самые высокие показатели суточной смертности - скончались 93 пациента с подтвержденным COVID-19.

Напомним, накануне молитвенный облет совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вместе с правящим архиереем над городом пролетели несколько священнослужителей, которые вознесли молитвы об избавлении жителей от коронавирусной пандемии. Митрополит три раза осенил северную столицу иконами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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