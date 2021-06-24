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Группа «Би-2» даст онлайн-концерт в пустых «Лужниках»
24.6.2021 09:59
Фото: nevnov.ru
Российская рок-группа "Би-2" выступит на московском стадионе "Лужники", где не будет зрителей, передает ТАСС.
Онлайн-трансляцию масштабного шоу, которое запланировано на 27 июня, будет вести сервис Okko.
Как рассказали представители компании, входящий в экосистему Сбера мультимедийный сервис Okko начнет транслировать концерт "Сверим сердца" в 19:00 по московскому времени.
Ранее предполагалось, что группа "Би-2" выступит в Москве 20 июня 2020 года. Концерт был запланирован на стадионе "ВТБ-Арена". Однако из-за пандемии коронавируса его решили перенести на год, изменив место проведения на "Лужники". В этом году шоу опять отложили, концерт пройдет 12 сентября.
Зрителям представится возможность услышать как новые композиции, так и уже хорошо знакомые композиции. На концерте артисты впервые вживую исполнят песню "Нам не нужен герой". Выложенный на Youtube-канале музыкального коллектива ролик за неделю посмотрели 2,5 млн раз.
Организаторы сообщили, что музыканты также будут общаться с поклонниками их творчества и собираются рассказать о судьбе отложенного концерта NewBest XL.
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