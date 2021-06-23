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В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги
23.6.2021 11:11
Фото: vk.com
Убийство было совершено в результате личного конфликта, девушки были в тот момент пьяны, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Московской области уточняется, что ЧП случилось на территории детского оздоровительного центра "Лесной лорд".
Тело погибшей девушки с явными признаками криминальной смерти нашли накануне в поселке Доброе Пушкинского городского округа, где расположен детский лагерь. В совершении убийства вожатой подозревается ее 23-летняя коллега.
Официальный представитель регионального ГУ СКР Ольга Врадий пояснила, что по подозрению в убийстве задержана вожатая-практикантка. Жертвой преступления стала 20-летняя девушка, получившая три ранения в грудь. По версии следствия, на погибшую напала коллега во время спора. Подозреваемая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Врадий, с места происшествия изъяли нож и ряд других предметов, представляющих интерес для следствия. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подозреваемая и погибшая учились в одном вузе. В детский лагерь девушки приехали на летнюю практику еще 1 июня, после чего проживали в одной комнате, пишут российские СМИ. По словам знакомых, старшая из студенток отличалась взрывным характером и в прошлом не раз конфликтовала с погибшей девушкой. Кроме того, она позволяла себе публично ее унижать, т.к. пренебрежительно относилась ко всем, кто прибыл в столицу из других регионов России.
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