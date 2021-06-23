В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жительницу Удмуртии подозревают в убийстве сына-подростка
Жительницу Удмуртии подозревают в убийстве сына-подростка
На юге Сомали боевикам удалось захватить город
На юге Сомали боевикам удалось захватить город
Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистами
Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистами
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июляВ Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля
Британского военного атташе из-за инцидента в Крыму вызвали в Минобороны РФБританского военного атташе из-за инцидента в Крыму вызвали в Минобороны РФ
В России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертностиВ России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности
Родственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧРодственники жертв крушения Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллегиВ Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги


23.6.2021 11:11
В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллегиФото: vk.com

Убийство было совершено в результате личного конфликта, девушки были в тот момент пьяны, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Московской области уточняется, что ЧП случилось на территории детского оздоровительного центра "Лесной лорд".

Тело погибшей девушки с явными признаками криминальной смерти нашли накануне в поселке Доброе Пушкинского городского округа, где расположен детский лагерь. В совершении убийства вожатой подозревается ее 23-летняя коллега.

Официальный представитель регионального ГУ СКР Ольга Врадий пояснила, что по подозрению в убийстве задержана вожатая-практикантка. Жертвой преступления стала 20-летняя девушка, получившая три ранения в грудь. По версии следствия, на погибшую напала коллега во время спора. Подозреваемая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Врадий, с места происшествия изъяли нож и ряд других предметов, представляющих интерес для следствия. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемая и погибшая учились в одном вузе. В детский лагерь девушки приехали на летнюю практику еще 1 июня, после чего проживали в одной комнате, пишут российские СМИ. По словам знакомых, старшая из студенток отличалась взрывным характером и в прошлом не раз конфликтовала с погибшей девушкой. Кроме того, она позволяла себе публично ее унижать, т.к. пренебрежительно относилась ко всем, кто прибыл в столицу из других регионов России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитойПропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой
Сербского министра не пустили в КосовоСербского министра не пустили в Косово
В Сахалинской области начались масштабные военные ученияВ Сахалинской области начались масштабные военные учения
Путин провел телефонный разговор с МеркельПутин провел телефонный разговор с Меркель
Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru