Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Охотоведы убили медведя, задравшего подростка под Красноярском

09:42

Фото: vk.com



Сотрудникам нацпарка "Ергаки" удалось выследить хищника, который напал на подростка, передает агентство "Интерфакс". Погибший юноша за вознаграждение помогал туристам. Он получил смертельные травмы 21 июня, но сигнал в экстренные службы поступил позже, пояснили в отделении Охотнадзора по Ермаковскому району Красноярского края.



Как стало известно, 16-летний подросток занимался доставкой продуктов в туристический лагерь, который располагался по маршруту от горы Тушканчик до озера Светлое. Юноша покинул объект примерно в 11:00 и перестал выходить на связь. Двое мужчин отправились на поиски парня около 20:00. Туристы обнаружили медведя, находившегося рядом с останками погибшего подростка. Хищник попытался атаковать мужчин, но один из них дал ему отпор при помощи ножа. В результате инцидента пострадавший получил незначительные травмы, царапины и ссадины.



Представители Охотнадзора пояснили, что позднее зверя убили сотрудники парка. Вместе с инспекторами они предприняли необходимые действия, чтобы выследить хищника, который не был осторожен. Агрессивный медведь при этом попытался преследовать госинспекторов и даже напал на одного из них. Спустя несколько часов хищник-людоед был застрелен. По уточненной информации, в гибели подростка была повинна молодая медведица.



Как сообщил директор парка Игорь Грязин, медведь мог напасть на мальчика из-за затяжных холодов, которые мешали ему добывать пропитание. Кроме того, разбивая палаточный лагерь, организаторы похода решили укоротить путь. Они прокладывали дорогу по пихтарнику, а не по официальному маршруту. Известно также, что туристы не регистрировались в МЧС, они лишь отметились на кордоне парка.



После случившегося администрация нацпарка "Ергаки" запретила устраивать туристические стоянки в неразрешенных местах. По факту гибели мальчика проводят проверку следственные органы. Позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Тургруппу позже вывели из леса сотрудники МЧС. По данным ведомства, к месту происшествия были направлены восемь спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России. Действуя вместе с сотрудниками нацпарка, они за четыре часа вывели в безопасное место всю группу, в том числе, пострадавшего туриста.



В Иркутской области из-за риска встречи с медведем ввели временный запрет на установку палаток на туристических маршрутах Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Как информирует пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", на 102-м километре КБЖД на береговой линии Байкала ребенок повстречал хищника. От медведя его отделяло несколько десятков метров. К счастью, обошлось без пострадавших, потому что испугались оба - и человек, и зверь, которые не замечали друг друга до определенного момента. Затем им удалось спокойно разойтись.



Специалисты рекомендуют при встрече со зверем обозначить свое присутствие громкими и достаточно резкими звуками. Увидев медвежонка, нужно как можно быстрее покинуть это место, т.к. рядом может быть его мать. Для отпугивания хищника можно использовать фальшфейер или ракетницу. Когда расстояние уже становится критическим, применим перцовый баллончик.



Туристам лучше передвигаться группами, по открытым участкам местности, где животное можно увидеть издалека. Если медведь уже очень близко, человек может поставить перед собой большой предмет - велосипед или рюкзак. Затем необходимо начать медленное отступление. Важно помнить, что бегство может спровоцировать нападение хищника.



Автор: Злата Богатова

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