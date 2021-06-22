Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистами

22.6.2021 21:56

Фото: lajmi.net



Запад будет "выступать за независимое Косово и отделение от Сербии любой ценой", — заявил Александр Вучич, выступая перед депутатами парламента.



Речь сербского президента цитирует информационное агентство "Бета".



По словам сербского лидера, Александра Вучича, не в интересах Белграда сохранять замороженный конфликт в Косово и Метохии. Президент пояснил, что страны Запада не намерены менять свое отношение к этому вопросу. Сербия становится все сильнее в экономическом смысле, однако не в политическом, отметил Вучич.



Вучич добавил, что сербы, проживающие в анклавах на территории южного региона, хотели бы проведения переговоров и поисков компромиссного решения. Иначе существует угроза, что "конфликт разморозится". И тогда возникнет "вопрос, у кого будет больше оружия", а также о том, кто имеет "право возвращать чужих детей домой в гробах", — заявил президент Сербии. Он добавил, что сейчас не то время, чтобы сохранять "ожидания, которые не соответствуют реальности".



В Сербии не признают независимость Косово, однако необходимо решать сложившиеся проблемы, заявил Вучич, обратившись к парламентариям с отчетом о состоянии переговоров с Приштиной. Президент пояснил, что его государство слишком маленькое и не может "диктовать условия Франции, США и Германии". При этом Сербия достаточно большая, чтобы защищать себя от унижений, и единственно возможным в такой ситуации является компромиссное решение.



Вучич подчеркнул, что диалог по Косово и Метохии абсолютно прозрачен. Сербские власти, по его словам, от своих граждан ничего не скрывают.



15 июня в Брюсселе состоялись переговоры сербского президента Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. По итогам встречи представитель автономного края заявил, что единственным решением по Косово и Метохии является "взаимное признание" Белграда и Приштины.



Напомним, ранее сербского министра не пустили в Косово. Сепаратистские власти в Приштине запретили въезд главе министерства молодежи и спорта Ване Удовичичу, который планировал встретиться с представителями сербской молодежи, которые живут на севере региона.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:10 В Сахалинской области начались масштабные военные учения

В Сахалинской области начались масштабные военные учения 22.6.2021 22:59 Путин провел телефонный разговор с Меркель

Путин провел телефонный разговор с Меркель 22.6.2021 20:35 Более 20 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля

Более 20 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля 22.6.2021 04:12 Треть американцев сочли победу Байдена на выборах нечестной

Треть американцев сочли победу Байдена на выборах нечестной 21.6.2021 23:13 Сербского министра не пустили в Косово