ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Нижегородской области бывшего следователя осудили за смертельный эксперимент
В Нижегородской области бывшего следователя осудили за смертельный эксперимент
СМИ раскрыли подробности смерти сына Александра Башлачева
СМИ раскрыли подробности смерти сына Александра Башлачева
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Путин провел телефонный разговор с Меркель
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Социологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинациюСоциологи узнали, как россияне восприняли обязательную вакцинацию
В Сахалинской области начались масштабные военные ученияВ Сахалинской области начались масштабные военные учения
Путин провел телефонный разговор с МеркельПутин провел телефонный разговор с Меркель
Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистамиВучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистами
В нижегородском зоопарке зверей в жару кормят фруктовым мороженымВ нижегородском зоопарке зверей в жару кормят фруктовым мороженым

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистами


22.6.2021 21:56
Вучич: косовские сербы хотят компромисса с сепаратистамиФото: lajmi.net

Запад будет "выступать за независимое Косово и отделение от Сербии любой ценой", — заявил Александр Вучич, выступая перед депутатами парламента.

Речь сербского президента цитирует информационное агентство "Бета".

По словам сербского лидера, Александра Вучича, не в интересах Белграда сохранять замороженный конфликт в Косово и Метохии. Президент пояснил, что страны Запада не намерены менять свое отношение к этому вопросу. Сербия становится все сильнее в экономическом смысле, однако не в политическом, отметил Вучич.

Вучич добавил, что сербы, проживающие в анклавах на территории южного региона, хотели бы проведения переговоров и поисков компромиссного решения. Иначе существует угроза, что "конфликт разморозится". И тогда возникнет "вопрос, у кого будет больше оружия", а также о том, кто имеет "право возвращать чужих детей домой в гробах", — заявил президент Сербии. Он добавил, что сейчас не то время, чтобы сохранять "ожидания, которые не соответствуют реальности".

В Сербии не признают независимость Косово, однако необходимо решать сложившиеся проблемы, заявил Вучич, обратившись к парламентариям с отчетом о состоянии переговоров с Приштиной. Президент пояснил, что его государство слишком маленькое и не может "диктовать условия Франции, США и Германии". При этом Сербия достаточно большая, чтобы защищать себя от унижений, и единственно возможным в такой ситуации является компромиссное решение.

Вучич подчеркнул, что диалог по Косово и Метохии абсолютно прозрачен. Сербские власти, по его словам, от своих граждан ничего не скрывают.

15 июня в Брюсселе состоялись переговоры сербского президента Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. По итогам встречи представитель автономного края заявил, что единственным решением по Косово и Метохии является "взаимное признание" Белграда и Приштины.

Напомним, ранее сербского министра не пустили в Косово. Сепаратистские власти в Приштине запретили въезд главе министерства молодежи и спорта Ване Удовичичу, который планировал встретиться с представителями сербской молодежи, которые живут на севере региона.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Сербского министра не пустили в КосовоСербского министра не пустили в Косово
Скончался писатель Слава СэСкончался писатель Слава Сэ
Плывшие за лодкой Аксенова мужчины работают в спасслужбеПлывшие за лодкой Аксенова мужчины работают в спасслужбе
Котяков: невакцинированных можно отстранять от работыКотяков: невакцинированных можно отстранять от работы
Число жертв COVID-19 в мире достигло четырех миллионовЧисло жертв COVID-19 в мире достигло четырех миллионов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru