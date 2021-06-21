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Сербского министра не пустили в Косово


21.6.2021 23:13
Ваня УдовичичФото: vesti.rs
Ваня Удовичич

Сепаратистские власти в Приштине запретили въезд главе министерства молодежи и спорта Ване Удовичичу, рассказал директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петр Петкович. Министр собирался посетить Косово и Метохию с официальным визитом, чтобы встретиться с представителями сербской молодежи, которые живут на севере региона.

Предполагалось, что министр Ваня Удовичич проведет встречу в Приштинском университете, который временно работает в Косовской Митровице. В рамках мероприятия глава ведомства должен был раздавать стипендии. В программу визита также входило посещение Центра экологии и спорта в Зубином Потоке, отметил Петр Петкович.

Поездка не состоялась, потому что администрация Приштины запретила визит, не приводя никаких объяснений, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Петковича. Он отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о том, что Евросоюз не способен "обеспечить и гарантировать соблюдение соглашения".

Ранее администрация Приштины вернули с территории Косово и Метохии автобус, в котором находилось 50 жителей центральной Сербии. Верующие намеревались в ходе поездки посетить храмы Сербской православной церкви. Однако 19 июня автобус был возвращен в Белград, хотя первоначально косовская полиция и пропустила его в Яринью.

Автор: Злата Богатова

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