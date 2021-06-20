Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нижегородские женихи и невесты для церемонии в ЗАГСе должны предоставить справку о вакцинации

20.6.2021 14:07

Фото: vk.com



Сертификат о прививке от коронавируса или справку о наличии антител либо отрицательном ПЦР-тесте должны предоставить жители Нижегородской области, собирающиеся вступить в брак.



Помимо женихов и невест, требование распространяется на всех, кто хотел бы присутствовать на торжественной церемонии.



Как указано в сообщении на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния региона, требования для всех участников официальной церемонии госрегистрации заключения брака введены в соответствии с губернаторским указом о "режиме повышенной готовности".



Теперь все, кто хотел бы присутствовать на государственной регистрации заключения брака нужно иметь сертификат о вакцинации против COVID-19, полученный в лаборатории отрицательный результат исследования на COVID-19 по методу ПЦР (считается действительным в течение не более трех дней) или подтверждение наличия иммуноглобулинов IgGк (срок его действия не должен превышать 60 суток).



Независимо от документа, который предоставят участники торжества, все они должны находиться на мероприятии в масках или респираторах. В залах, где проводятся церемонии, будут допускать не более двадцати присутствующих, в том числе, ведущий. Количество участников мероприятий, организованных на открытых площадках, не должно превышать 50.



Ранее глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости наращивать в стране темпы вакцинации. По словам президента, в России сейчас продолжается разработка новых вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса. Российский лидер говорил на эту тему, поздравляя медицинских работников с их профессиональным праздником. По словам президента РФ, следует "сконцентрировать все усилия, все ресурсы", чтобы обезопасить россиян.



Автор: Злата Богатова

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