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Жительницу Удмуртии подозревают в убийстве сына-подростка
22.6.2021 19:55
Фото: v-moldove.ru
Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Трагический инцидент произошел в минувшие выходные в городе Сарапуле.
По версии следствия, к гибели мальчика может быть причастна его 34-летняя мать. Предположительно, женщина несколько раз ударила сына ножом, когда он спал. Подросток погиб на месте от полученных ранений.
Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас оперативные сотрудники продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося. Допрашиваются свидетели, включая соседей и родственников погибшего мальчика. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.
Проверку после ЧП проводит прокуратура Удмуртии. В надзорном ведомстве пояснили, что мать подростка в прошлом была поставлена на учет в лечебно-психиатрическое медицинское учреждение. Женщина сама обратилась в полицию после того, как нанесла сыну смертельные ножевые ранения.
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