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В Торонто при стрельбе пострадали трое детей
21.6.2021 20:03
Фото: 47channel.ru
Правоохранительные органы канадского города Торонто выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого получили пулевые ранения трое детей.
По предварительным данным, во время вечеринки произошел конфликт, сообщает CNN.
В результате ЧП пострадали годовалый ребенок, пятилетняя девочка и 11-летний мальчик, а также 25-летний мужчина. Все они были доставлены в больницу с пулевыми ранениями. Сведений о состоянии пациентов из официальных источников пока еще не поступало.
Со ссылкой на представителей местной полиции отмечается, что инцидент случился во время вечеринки, состоявшейся в минувшую субботу, 19 июня. Примерно в 20:00 часов вечера неизвестные открыли стрельбу по участникам торжества, организованного в честь дня рождения ребенка.
Злоумышленники прибыли туда на автомобиле, произвели прямо из машины несколько выстрелов, а затем скрылись. Мотивы нападавших пока остаются неустановленными. Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
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