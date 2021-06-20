|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В «Артеке» у нескольких детей выявили COVID-19
20.6.2021 18:20
Фото: photobucket.com
Коронавирус был выявлен у шести детей, которые приехали на отдых в "Артек", передает ТАСС со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения Крыма.
Как заявил замглавы регионального ведомства Антон Лясковский, заболевшие ребята были доставлены в детскую инфекционную больницу города Симферополя.
По словам Лясковского, ни у кого из детей, заразившихся коронавирусом, нет пневмонии. Все они находятся "в хорошем состоянии", есть лишь незначительные проявления как при ОРВИ, пояснил замминистра.
По факту случившегося уже проведено эпидемиологическое расследование. По его итогам региональный Роспотребнадзор в скором времени примет решение, касающееся контактных лиц. Если их анализы впоследствии будут отрицательными, они возвратятся в "Артек" или уже сразу отправятся домой. Точное количество ребят, находящихся сейчас в условиях обсервации, чиновник не назвал.
Лясковский пояснил, что детей, контактировавших с заболевшими ребятами, поместили в санаторий "Прибой" и больницу Армянска, где ранее был создан специальный коечный фонд для обсервации. С детьми удаленно работают педагоги "Артека". Ребята находятся в трехместных палатах, где есть туалет и душ. Дети имеют возможность разнообразить свой досуг настольными играми.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|