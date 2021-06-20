Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Индейцы собираются привезти в Вашингтон тотем весом более двух тонн

20.6.2021 17:25

Фото: wallpapercave.com



Американские индейцы намерены доставить в столицу Соединенных Штатов тотем из кедра весом более двух тонн, передает The Washington Post.



Столб высотой 7,5 м создан из дерева возрастом более 400 лет.



Индейцы собираются привезти тотем в Вашингтон, чтобы привлечь внимание властей и общественности к вопросу защиты земель. Речь идет о территориях, которые представители коренного населения этого континента считают священными. Тотем будет доставлен на прицепе после того, как организаторам акции удалось собрать для этих целей 500 тысяч долларов. Ранее они запустили в сети специальную кампанию. Предполагается, что путь займет около двух недель.



Грузовик проследует по маршруту, который будет пролегать через места, священные для индейцев. В частности, машина проедет по территории нацпарка Чако-Каньон в штате Нью-Мексико и через национальный памятник "Медвежьи Уши", расположенный в юго-восточной части штата Юта.



Представители коренного населения считают, что этим землям грозит опасность из-за намерений властей прокладывать трубопровод, а также добычи полезных ископаемых.



Напомним, около года назад примерно половину штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам. Соответствующее решение принял Верховный суд США. К землям индейцев теперь относятся восточные территории Оклахомы, в том числе, Талса. Во втором по величине городе штата проживает более 400 тыс. человек. Всего же на территории, упомянутой в постановлении суда, проживает порядка 1,8 млн человек. Представителями коренного населения является примерно 15% из них.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.6.2021 15:31 Российская драма «Совесть» получила три награды на Шанхайском кинофестивале

Российская драма «Совесть» получила три награды на Шанхайском кинофестивале 19.6.2021 21:29 Скончался писатель Слава Сэ

Скончался писатель Слава Сэ 18.6.2021 18:45 Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята»

Под Тулой выставили посты на дорогах к отмененному фестивалю «Дикая мята» 17.6.2021 21:29 На севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стены

На севере КНР нашли руины древнего замка Великой китайской стены 12.6.2021 15:26 Власти США вернули Камбодже древние статуи