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Индейцы собираются привезти в Вашингтон тотем весом более двух тонн
20.6.2021 17:25
Фото: wallpapercave.com
Американские индейцы намерены доставить в столицу Соединенных Штатов тотем из кедра весом более двух тонн, передает The Washington Post.
Столб высотой 7,5 м создан из дерева возрастом более 400 лет.
Индейцы собираются привезти тотем в Вашингтон, чтобы привлечь внимание властей и общественности к вопросу защиты земель. Речь идет о территориях, которые представители коренного населения этого континента считают священными. Тотем будет доставлен на прицепе после того, как организаторам акции удалось собрать для этих целей 500 тысяч долларов. Ранее они запустили в сети специальную кампанию. Предполагается, что путь займет около двух недель.
Грузовик проследует по маршруту, который будет пролегать через места, священные для индейцев. В частности, машина проедет по территории нацпарка Чако-Каньон в штате Нью-Мексико и через национальный памятник "Медвежьи Уши", расположенный в юго-восточной части штата Юта.
Представители коренного населения считают, что этим землям грозит опасность из-за намерений властей прокладывать трубопровод, а также добычи полезных ископаемых.
Напомним, около года назад примерно половину штата Оклахома официально признали землей, которая принадлежит коренным американцам. Соответствующее решение принял Верховный суд США. К землям индейцев теперь относятся восточные территории Оклахомы, в том числе, Талса. Во втором по величине городе штата проживает более 400 тыс. человек. Всего же на территории, упомянутой в постановлении суда, проживает порядка 1,8 млн человек. Представителями коренного населения является примерно 15% из них.
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