Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин указал на необходимость наращивания темпов вакцинации

09:55

Фото: smi2.net



Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости наращивать в стране темпы вакцинации.



По словам президента, продолжается разработка новых вакцин и лекарственных препаратов от коронавируса продолжается, передает агентство "Интерфакс".



Российский лидер Владимир Путин подчеркнул необходимость усиления мер по защите граждан от коронавируса, поздравления медицинских работников с их профессиональным праздником. По словам президента РФ, следует "сконцентрировать все усилия, все ресурсы", чтобы обезопасить россиян.



По словам главы государства, в России имеется все необходимое, чтобы наращивать темпы вакцинации. В стране есть четыре вакцины против коронавируса, продолжается работа по созданию и производству новых средств и лекарств.



Путин отметил что медики сейчас "непрерывно, круглосуточно" ведут борьбу с эпидемией. Они спасают пациентов в реанимациях и дежурят в "красных зонах" больниц, а также выезжают на экстренные вызовы в составе бригад скорой помощи. Президент РФ добавил, что "все звенья отечественного здравоохранения" в этих непростых условиях действуют "профессионально и надежно".



Обращаясь к российским медикам, Путин сказал, что на выплаты тем, кто помогает пациентам с коронавирусом, направили свыше 350 млрд рублей.



Ранее ряд российских регионов объявил о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Прививки от коронавируса должны сделать, в частности, некоторые категорий граждан в Москве и Московской области, а также на Сахалине и в Кузбассе.



Напомним, не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь не идет о введении тотальной вакцинации от коронавируса. Как отметил официальный представитель Кремля, "очень важно учитывать нюансы".



Автор: Злата Богатова

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