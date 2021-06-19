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В Москве сотрудник полиции покончил с собой у посольства Туркмении
12:46
Фото: vk.com
В российской столице покончил с собой сотрудник полиции, находившийся на посту у посольства Туркмении, передает ТАСС.
Информацию о ЧП уже подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По факту случившегося проводится проверка, заявили представители столичного полицейского главка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как стало известно, сигнал поступил от очевидцев сегодня ранним утром. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что граждане обратились в службу "02" в 05:02, рассказав о ранении полицейского по адресу: Филипповский пер., д. 22.
Прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов в пункте постовой охраны обнаружили старшего лейтенанта. К тому времени находившийся на службе полицейский уже не подавал признаков жизни. Предположительно, он мог покончить с собой.
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