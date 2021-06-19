|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Котяков: невакцинированных можно отстранять от работы
12:10
Фото: lifedd.ru
Сотрудников, которые не поставили прививки от коронавируса, можно отстранять от работы, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Глава ведомства пояснил, что речь идет о ситуации, когда в конкретном регионе вступило в силу постановление об обязательной вакцинации.
По словам Антона Котякова, если в регионе уже действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для ряда категорий сотрудников, работников без прививок можно отстранить без сохранения зарплаты. Министр труда и соцзащиты РФ Антон пояснил, что отстранение действует на период, на который вводится обязательная вакцинация, передает агентство "Интерфакс".
Руководитель ведомства добавил, что решение о необходимости проведения профилактических прививок с учетом конкретной эпидемической ситуации принимается отдельно на уровне регионов, главными санитарными врачами субъектов.
Ранее ряд российских регионов объявил о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Прививки от коронавируса должны сделать, в частности, некоторые категорий граждан в Москве и Московской области, а также на Сахалине и в Кузбассе.
Напомним, не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь не идет о введении тотальной вакцинации от коронавируса. Как отметил официальный представитель Кремля, "очень важно учитывать нюансы".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|