|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сведения о сбежавших в Ялте крокодилах не подтвердились
20.6.2021 00:26
Фото: khabarfoori.com
Владелец частного зоопарка в Ялте опроверг информацию о десятках крокодилах, которые сбежали во время недавних подтоплений, передает ТАСС.
Как заявил Виктор Жиленко, к настоящему времени всех рептилий уже удалось найти.
На улицах Ялты нет ни одного крокодила, заявил владелец частного зоопарка Виктор Жиленко. По его словам, известно местонахождение всех животных, которые ранее выбрались из своих вольеров из-за сильных дождей.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Ялте во время подтоплений на улицах могли оказаться несколько десятков крокодилов. Уточнялось, что из-за поднявшейся воды животные якобы покинули вольеры, а затем и крокодиляриум, в котором они содержались. Как утверждалось в публикациях, десяткам крокодилов удалось выплыть наружу.
Жиленко, прокомментировав случившееся, пояснил, что крокодилы не смогут жить в живой природе в Крыму и никогда не жили. Всех животных владельцы "знают в лицо", их местоположение уже установлено. Не нашли лишь несколько земноводных маленького размера. Владелец зоопарка предположил, что их могли съесть более крупные животные.
По словам Жиленко, он допускает, что позже найдет земноводных, которые могут пока оставаться в воде, затопившей помещение крокодиляриума. В помещениях зоопарка сейчас продолжаются откачивать воду, продолжая поиски оставшихся питомцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|