Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сведения о сбежавших в Ялте крокодилах не подтвердились

20.6.2021 00:26

Фото: khabarfoori.com



Владелец частного зоопарка в Ялте опроверг информацию о десятках крокодилах, которые сбежали во время недавних подтоплений, передает ТАСС.



Как заявил Виктор Жиленко, к настоящему времени всех рептилий уже удалось найти.



На улицах Ялты нет ни одного крокодила, заявил владелец частного зоопарка Виктор Жиленко. По его словам, известно местонахождение всех животных, которые ранее выбрались из своих вольеров из-за сильных дождей.



Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Ялте во время подтоплений на улицах могли оказаться несколько десятков крокодилов. Уточнялось, что из-за поднявшейся воды животные якобы покинули вольеры, а затем и крокодиляриум, в котором они содержались. Как утверждалось в публикациях, десяткам крокодилов удалось выплыть наружу.



Жиленко, прокомментировав случившееся, пояснил, что крокодилы не смогут жить в живой природе в Крыму и никогда не жили. Всех животных владельцы "знают в лицо", их местоположение уже установлено. Не нашли лишь несколько земноводных маленького размера. Владелец зоопарка предположил, что их могли съесть более крупные животные.



По словам Жиленко, он допускает, что позже найдет земноводных, которые могут пока оставаться в воде, затопившей помещение крокодиляриума. В помещениях зоопарка сейчас продолжаются откачивать воду, продолжая поиски оставшихся питомцев.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.6.2021 12:46 В Москве сотрудник полиции покончил с собой у посольства Туркмении

В Москве сотрудник полиции покончил с собой у посольства Туркмении 20.6.2021 10:18 В Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятии

В Сербии объявляли эвакуацию после взрыва на военном предприятии 19.6.2021 19:33 В Москве горит склад пиротехники

В Москве горит склад пиротехники 19.6.2021 19:18 Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой

Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой 19.6.2021 17:45 В Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человек