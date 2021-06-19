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Скончался писатель Слава Сэ
19.6.2021 21:29
Фото: gorodskoyportal.ru
В Риге умер заразившийся коронавирусом писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, ставший известным под псевдонимом Слава Сэ.
О кончине 52-летнего литератора сообщил телевизионный канал LTV7.
По данным латвийских СМИ, в первых числах июня Вячеслава Солдатенко доставили в одну из больниц Риги. Позже у писателя подтвердилось заражение коронавирусом. Несмотря на все усилия медиков, состояние литератора ухудшалось.
Вячеслав Солдатенко родился в Риге в 1969 году, окончил Международный институт практической психологии.
В конце прошлого года в Латвии умер знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей заболел коронавирусом и попал в больницу, когда приехал в страну, чтобы купить особняк в Юрмале и оформить вид на жительство. Кинематографисту было 59 лет.
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