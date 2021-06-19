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В Москве горит склад пиротехники
19.6.2021 19:33
Фото: koronavirus.center
На столичной Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехникой, передают российские СМИ.
Над территорией видны клубы дыма. Как рассказывают очевидцы, они слышали звуки нескольких взрывов.
Пожар на Лужнецкой набережной в Москве к настоящему времени локализован, заявили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, ранг уже понизили до первого, передает "Интерфакс".
Ранее возгоранию на складе с пиротехникой присвоили третий ранг сложности. В мероприятиях по тушению огня были задействованы три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный катер "Полковник Чернышев".
Как свидетельствуют замеры воздуха в районе происшествия, показатели ПДК остаются в пределах допустимых.
Общая площадь возгорания составила около 500 кв. м. Информация о пострадавших уточняются, пояснили представители столичной прокуратуры. В надзорном ведомстве уже проводят проверку по факту инцидента.
По данным ряда СМИ, со склада огонь перекинулся на соседнее здание. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
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