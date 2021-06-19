Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве горит склад пиротехники

19.6.2021 19:33

Фото: koronavirus.center



На столичной Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехникой, передают российские СМИ.



Над территорией видны клубы дыма. Как рассказывают очевидцы, они слышали звуки нескольких взрывов.



Пожар на Лужнецкой набережной в Москве к настоящему времени локализован, заявили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, ранг уже понизили до первого, передает "Интерфакс".



Ранее возгоранию на складе с пиротехникой присвоили третий ранг сложности. В мероприятиях по тушению огня были задействованы три вертолета Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный катер "Полковник Чернышев".



Как свидетельствуют замеры воздуха в районе происшествия, показатели ПДК остаются в пределах допустимых.



Общая площадь возгорания составила около 500 кв. м. Информация о пострадавших уточняются, пояснили представители столичной прокуратуры. В надзорном ведомстве уже проводят проверку по факту инцидента.



По данным ряда СМИ, со склада огонь перекинулся на соседнее здание. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.



Автор: Злата Богатова

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