Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой

19.6.2021 19:18

Фото: livennov.ru



В Нижегородской области найдено тело пропавшей несколько дней назад американки Сироу Кэтрин Илейн, сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер НН".



По данным российских СМИ, 34-летняя гражданка Соединенных Штатов была убита.



Правоохранительные органы уже задержали местного жителя 1977 г.р., который подозревается в причастности к гибели американки. Официальные источники пока не раскрывают каких-либо деталей случившегося. Известно лишь, что в прошлом мужчина был судим за тяжкие преступления. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.



Ранее стало известно об исчезновении Сироу Кэтрин Илейн 1987 г.р., которая приехала в Нижний Новгород из США, чтобы получить высшее образование в местном вузе. Американка прожила в России около трех лет. Как отмечалось в сообщении поисково-спасательного центра "Рысь", волонтеры которого искали девушку, она не очень хорошо говорила по-русски, имела ярко выраженный английский акцент.



Американка пропала 15 июня, примерно в 18:30 по местному времени. Выйдя из дома по улице Максима Горького в городе Бор, где она жила, девушка села в автомобиль, который поехал затем в сторону деревни Рекшино. Спустя некоторое время иностранка дозвонилась матери, рассказав, что находится в машине с неизвестными людьми.



По данным региональных СМИ, убийцей американки может быть мужчина, в прошлом уже не раз привлекавшийся к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Расследовать уголовное дело по факту убийства студентки из США будет центральный аппарат СКР.



Автор: Злата Богатова

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