|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой
19.6.2021 19:18
Фото: livennov.ru
В Нижегородской области найдено тело пропавшей несколько дней назад американки Сироу Кэтрин Илейн, сообщили на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер НН".
По данным российских СМИ, 34-летняя гражданка Соединенных Штатов была убита.
Правоохранительные органы уже задержали местного жителя 1977 г.р., который подозревается в причастности к гибели американки. Официальные источники пока не раскрывают каких-либо деталей случившегося. Известно лишь, что в прошлом мужчина был судим за тяжкие преступления. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее стало известно об исчезновении Сироу Кэтрин Илейн 1987 г.р., которая приехала в Нижний Новгород из США, чтобы получить высшее образование в местном вузе. Американка прожила в России около трех лет. Как отмечалось в сообщении поисково-спасательного центра "Рысь", волонтеры которого искали девушку, она не очень хорошо говорила по-русски, имела ярко выраженный английский акцент.
Американка пропала 15 июня, примерно в 18:30 по местному времени. Выйдя из дома по улице Максима Горького в городе Бор, где она жила, девушка села в автомобиль, который поехал затем в сторону деревни Рекшино. Спустя некоторое время иностранка дозвонилась матери, рассказав, что находится в машине с неизвестными людьми.
По данным региональных СМИ, убийцей американки может быть мужчина, в прошлом уже не раз привлекавшийся к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Расследовать уголовное дело по факту убийства студентки из США будет центральный аппарат СКР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|