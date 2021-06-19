Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Кузбасса опровергли сведения о 9 жертвах крушения Л-410

19.6.2021 13:35

Фото: vzglyad.info



Правительство Кемеровской области не подтвердило информацию о девяти погибших в результате авиакатастрофы в Танае.



Как передает пресс-служба региональных властей, на борту разбившегося самолета Л-410 находилось девятнадцать человек.



Ранее в российских СМИ распространились сообщения о крушении самолета, который выполнял тренировочный полет. По данным ряда источников, в результате катастрофы погибли девять человек. Известно, что воздушное судно Л-410 принадлежит ДОСААФ, на его борту в момент ЧП находились парашютисты.



Авария случилась на аэродроме Танай Кемеровской области. Согласно официальным данным, после взлета командир экипажа доложил об отказе одного из двигателей. Пилоты приняли решение вернуться на аэродром вылета. Выполняя разворот, воздушное судно крылом задело крону деревьев, после чего рухнуло на землю.



Как заявили представители транспортной прокуратуры, жертвами катастрофы стали четыре человека. Позже сведения о числе погибших подтвердили власти региона и в Западно-Сибирском СУ СКР. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 211

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.6.2021 19:33 В Москве горит склад пиротехники

В Москве горит склад пиротехники 19.6.2021 19:18 Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой

Пропавшая в Нижегородской области гражданка США найдена убитой 18.6.2021 23:02 В Перу автобус сорвался в ущелье: погибли 27 человек

В Перу автобус сорвался в ущелье: погибли 27 человек 18.6.2021 20:56 В Ялте из-за подтоплений погиб один человек

В Ялте из-за подтоплений погиб один человек 18.6.2021 17:01 В Гондурасе в тюрьме убили пять человек