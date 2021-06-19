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Власти Кузбасса опровергли сведения о 9 жертвах крушения Л-410
19.6.2021 13:35
Фото: vzglyad.info
Правительство Кемеровской области не подтвердило информацию о девяти погибших в результате авиакатастрофы в Танае.
Как передает пресс-служба региональных властей, на борту разбившегося самолета Л-410 находилось девятнадцать человек.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о крушении самолета, который выполнял тренировочный полет. По данным ряда источников, в результате катастрофы погибли девять человек. Известно, что воздушное судно Л-410 принадлежит ДОСААФ, на его борту в момент ЧП находились парашютисты.
Авария случилась на аэродроме Танай Кемеровской области. Согласно официальным данным, после взлета командир экипажа доложил об отказе одного из двигателей. Пилоты приняли решение вернуться на аэродром вылета. Выполняя разворот, воздушное судно крылом задело крону деревьев, после чего рухнуло на землю.
Как заявили представители транспортной прокуратуры, жертвами катастрофы стали четыре человека. Позже сведения о числе погибших подтвердили власти региона и в Западно-Сибирском СУ СКР. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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