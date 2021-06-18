Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Перу автобус сорвался в ущелье: погибли 27 человек

18.6.2021 23:02

Фото: khurki.net



До двадцати семи человек возросло число жертв автокатастрофы, случившейся на юге Перу, где автобус упал с высоты более 200 м.



Первоначально местные власти сообщали о гибели семнадцати пассажиров.



О трагическом происшествии сообщает пресс-служба горнодобывающей компании Hochschild Mining, сотрудники которой погибли и пострадали в этом ДТП. Как стало известно, автобус перевозил работников с месторождения "Пальянкатеа" в перуанский город Арекипа, расположенный на юге страны.



По последним официальным данным, жертвами аварии стали двадцать семь человек, еще тринадцать пострадали и были экстренно доставлены в ближайшие больницы. Состояние пациентов, получивших серьезные травмы, врачи оценивают как тяжелое.



Сведений о том, что могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия, пока нет. Предположительно, водитель пассажирского автобуса потерял управление на сложном участке трассы. В результате транспортное средство упало в ущелье с высоты около 200 м. Обстоятельства аварии выясняются.



Автор: Злата Богатова

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