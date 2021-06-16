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В Петербурге прошли обыски у оппозиционного депутата Максима Резника


12:56
В Петербурге прошли обыски у оппозиционного депутата Максима РезникаФото: vecherka.spb.ru

Следственные действия связаны с делом о наркотиках, которые нашли у родственника депутата, пояснили помощники Максима Резника.

Как указано в Twitter депутата Законодательного собрания Петербурга, силовики провели обыски на даче Резника и в квартире его матери.

Сейчас Максима Резника, который является членом фракции "Партии Роста", везут на допрос, поясняется в сообщении в соцсети депутата. В правоохранительных органах от каких-либо комментариев по поводу случившегося пока воздерживаются. Не делали заявлений и в "Партии Роста" в Петербурге.

По данным интернет-газеты "Фонтанка", помощники Максима Резника связывают обыски в его загородном доме с делом о наркотиках. Ранее в квартире родственника депутата Ивана Дорофеева полиция обнаружила банки из-под жевательной резинки, в которых находились запрещенные вещества.

Депутат ранее уже допрашивался в рамках начатого расследования. По версии следствия, банки Дорофееву мог принести именно Резник. Следователи пытались выяснить, где было приобретено наркотическое средство.

В минувшем марте события, связанные с Резником, обсуждались в Законодательном собрании города. В частности, спикер Вячеслав Макаров говорил о том, что "скомканную репутацию не разгладить никаким утюгом", а также призывал не появляться в сомнительных местах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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