Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье проверяют сведения о трупах, хранившихся в гараже больницы

16.6.2021 17:52

Фото: noticiasaominuto.com



Могочинская межрайонная прокуратура инициировала проверку после распространения в соцсетях и местных СМИ видео с телами и органами умерших пациентов. Предположительно, кадры были сделаны местными жителями в гараже больницы в Могоче.



Жители Забайкалья разместили в социальных сетях кадры, на которых было запечатлено хранение тел умерших в неприспособленных помещениях, указано на сайте надзорного ведомства. По предварительным данным, останки пациентов находились в гараже районной больницы в Могоче.



В комментарии к записи, распространившейся в местных пабликах, пояснялось, что тела и их фрагменты хранятся в гараже с минувшего января. Судя по видео, речь шла о гараже, расположенном рядом с моргом. По словам очевидца, сделавшего запись, в полиэтилене был труп умершего пациента, а около него - человеческие останки. В том же помещении был виден гроб.



По данным прокуратуры, здание морга в указанном населенном пункте перестало функционировать еще около года назад. Летом 2020 года его признали несоответствующим санитарным и лицензионным требованиям. Власти до сих пор не обеспечили нормальную деятельность морга.



Автор: Злата Богатова

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