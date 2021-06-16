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В Забайкалье проверяют сведения о трупах, хранившихся в гараже больницы


16.6.2021 17:52
В Забайкалье проверяют сведения о трупах, хранившихся в гараже больницыФото: noticiasaominuto.com

Могочинская межрайонная прокуратура инициировала проверку после распространения в соцсетях и местных СМИ видео с телами и органами умерших пациентов. Предположительно, кадры были сделаны местными жителями в гараже больницы в Могоче.

Жители Забайкалья разместили в социальных сетях кадры, на которых было запечатлено  хранение тел умерших в неприспособленных помещениях, указано на сайте надзорного ведомства. По предварительным данным, останки пациентов находились в гараже районной больницы в Могоче.

В комментарии к записи, распространившейся в местных пабликах, пояснялось, что тела и их фрагменты хранятся в гараже с минувшего января. Судя по видео, речь шла о гараже, расположенном рядом с моргом. По словам очевидца, сделавшего запись, в полиэтилене был труп умершего пациента, а около него - человеческие останки. В том же помещении был виден гроб.

По данным прокуратуры, здание морга в указанном населенном пункте перестало функционировать еще около года назад. Летом 2020 года его признали несоответствующим санитарным и лицензионным требованиям. Власти до сих пор не обеспечили нормальную деятельность морга.

Автор: Злата Богатова

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