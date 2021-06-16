|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Забайкалье проверяют сведения о трупах, хранившихся в гараже больницы
16.6.2021 17:52
Фото: noticiasaominuto.com
Могочинская межрайонная прокуратура инициировала проверку после распространения в соцсетях и местных СМИ видео с телами и органами умерших пациентов. Предположительно, кадры были сделаны местными жителями в гараже больницы в Могоче.
Жители Забайкалья разместили в социальных сетях кадры, на которых было запечатлено хранение тел умерших в неприспособленных помещениях, указано на сайте надзорного ведомства. По предварительным данным, останки пациентов находились в гараже районной больницы в Могоче.
В комментарии к записи, распространившейся в местных пабликах, пояснялось, что тела и их фрагменты хранятся в гараже с минувшего января. Судя по видео, речь шла о гараже, расположенном рядом с моргом. По словам очевидца, сделавшего запись, в полиэтилене был труп умершего пациента, а около него - человеческие останки. В том же помещении был виден гроб.
По данным прокуратуры, здание морга в указанном населенном пункте перестало функционировать еще около года назад. Летом 2020 года его признали несоответствующим санитарным и лицензионным требованиям. Власти до сих пор не обеспечили нормальную деятельность морга.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|