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В Алтайском крае девочку насмерть придавило воротами
16.6.2021 13:01
Фото: sledcom.ru
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка.
По предварительным данным, девочка получила смертельные травмы, когда на нее рухнули металлические ворота.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, после проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ЧП случилось накануне, 15 июня, в одном из населенных пунктов Волчихинского района. Ребенок в тот момент находился на придомовой территории. На четырехлетнюю девочку рухнула незакрепленная металлическая дверь железных ворот.
Пострадавшего ребенка незамедлительно госпитализировали, но травмы оказались смертельными. Девочка скончалась вскоре после того, как ее доставили.
Ранее стало известно о происшествии в Сочи, где девятилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав в канализационный люк. По факту ЧП, случившегося в самом центре курортного города, уже возбудили уголовное дело.
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