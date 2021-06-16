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В Мексике 12 человек погибли в ДТП с автобусом
16.6.2021 12:14
Фото: smi2.net
По меньшей мере двенадцать человек стали жертвами дорожного происшествия на севере Мексики, передает агентство Синьхуа.
Смертельная авария с участием пассажирского автобуса случилась на территории штата Тамаулипас.
Трагедия произошла на сложном участке трассы между городами Монтеррей и Рейноса. Водитель автобуса потерял управление, после чего автобус опрокинулся. Место, где случилось ЧП, в прошлом уже стало печально известным из-за многочисленных ДТП. Местное население называет его "Улиткой".
По данным региональных властей, три человека от полученных ранений скончались на месте, еще трое - вскоре после того, как их доставили в больницу. Госпитализация потребовалась тринадцати пострадавшим.
Ранее в Перу 17 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса. Транспортное средство упало в ущелье с высоты около 200 м на территории провинции Либертад.
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