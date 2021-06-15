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Гинцбург: «Спутник V» эффективен против индийского штамма
11:05
Фото: tatic.tieudungthoinay.vn
В Москве зафиксирована новая разновидность коронавируса, представляющая собой измененный индийский штамм, передает агентство "Интерфакс".
Как показали результаты лабораторных исследований, "Спутник V" был эффективен против этого варианта возбудителя, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Александра Гинцбурга, сейчас специалисты определяют "спектр штаммов", циркулирующих в Москве. Руководитель НИЦ пояснил, что в российское столице имеется "уже далеко не один уханьский штамм". Распространяется и измененный индийский, и исследователи изучают эффективность вакцины "Спутник V" к этому и другим вариантам возбудителя.
Как стало известно, в лаборатории уже зафиксировали высокий уровень эффективности "Спутника V" по отношению к индийскому штамму коронавируса. Гинцбург пояснил, что присутствует "снижение 1,4-2,4 раза" в сравнении с сывороткой, которая была получена от уханьских штаммов, и "это совсем не критично".
Ранее сообщалось о новой технологии на случай мутаций коронавируса, которая была разработана в Центре Гамалеи. Благодаря этому методу можно в самые сжатые сроки обновить вакцину от COVID-19, рассказывал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. По его словам, при необходимости препарат будет усовершенствован за два дня.
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