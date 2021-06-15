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В Новосибирске задержали директора и инженера сгоревшей АЗС


15.6.2021 20:15
В Новосибирске задержали директора и инженера сгоревшей АЗСФото: vk.com

Правоохранительные органы Новосибирска задержали еще одного сотрудника газовой АЗС, где накануне произошел масштабный пожар.

По данным регионального СУ СКР, в совершении преступления подозреваются 57-летний директор и 37-летний инженер объекта.

По версии следствия, сотрудники газовой АЗС не предприняли своевременно мер по обеспечению правил безопасности и не организовали сливно-наливные работы по разгрузке сжиженного газа. В СУ СКР по региону заявили, что намерены ходатайствовать об аресте задержанных.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, в результате которого пострадали 16 человек. На газовой АЗС произошло возгорание газовой смеси. Работы по тушению огня были осложнены из-за взрывов газовых баллонов и емкостей с топливом.

По уточненной информации, в результате ЧП пострадали тридцать четыре человека. Семнадцать из них экстренно госпитализированы с ожогами, состояние семи пациентов медики оценивают как тяжелое.

В ходе начатой проверки установлено, что взрыв с последующим пожаром мог произойти по причине незаземления газовоза в процессе сливе газа в стационарную емкость. Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности).

Согласно материалам уголовного дела, 14 июня на станции работали 28-летняя кассир и 66-летний заправщик. Около 17.00 по местному времени к АЗС прибыл для разгрузки топлива газовоз, которым управлял 48-летний водитель. Совместно с работником станции он начал переливать сжиженный газ в емкость.

В ходе сливно-наливных работ газовая смесь воспламенилась. Сразу после этого работники АЗС и водитель цистерны начали эвакуировать находившихся на территории объекта людей. Вскоре случилось воспламенение всей газовой смеси, которая имелась на автозаправочной станции.

По данным СКР, в результате пожара пострадали сотрудники АЗС и граждане, работавшие в расположенных поблизости организациях, а также люди, случайно оказавшиеся рядом со станцией.

Общая площадь пожара, как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС, составила 1,5 тыс. кв. метров. Огонь смог охватить не только заправку, но и складские и технические помещения, которые прилегали к ее территории.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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