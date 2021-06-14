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Байден: смерть Навального может испортить отношения РФ с миром и США
01:01
Фото: viadvice.com
В случае смерти Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание, глава США Джо Байден может изменить отношение к России.
С таким заявлением американский лидер выступил в Брюсселе, где состоялась пресс-конференция по завершении саммита НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что кончина российского оппозиционера будет расцениваться им как еще одно свидетельство очень слабого или полного отсутствия "желания соблюдать основополагающие права человека", передает ТАСС. Говоря о возможной смерти Алексея Навального, американский лидер добавил, что "это было бы трагедией".
Отвечая на соответствующий вопрос, глава Соединенных Штатов отметил, что подобное развитие событий "не принесло ничего, кроме ухудшения отношений со всем миром" и лично с ним.
Раннее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN сообщал о том, что российский лидер Владимир Путин не намерен обсуждать с американским коллегой вопросы, связанные с Алексеем Навальным. После заявления пресс-секретаря президента РФ представитель Белого дома Джен Псаки указала на твердое намерение Джо Байдена обсудить защиту прав человека на саммите в Женеве, независимости от того, какими будут планы российской стороны.
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