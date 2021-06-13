Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией

12:23

Фото: bakucity.az



НАТО в будущем намеревается продолжать стремиться к выстраиванию диалога с Россией, и в этом нет проявления слабости.



С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая саммит в Брюсселе, передает ТАСС.



Североатлантический Альянс приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, которая состоится в Женеве 16 июня, заявил глава НАТО, выступая перед представителями прессы. Открывая саммит, Йенс Столтенберг отметил, что в преддверии переговоров Джо Байдена и Владимира Путина проведут консультации лидеры тридцати государств.



Генсек альянса выразил намерение продолжать "стремиться к диалогу с Россией", и это не стоит воспринимать как выражение слабости. "Напротив, это признак силы", - подчеркнул Столтенберг, приветствуя скорую встречу президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации.



Столтенберг также отметил, что начинающийся саммит глав государств и правительств стран блока должен продемонстрировать их единство и решимость становиться еще сильнее в эру глобальной конкуренции. Генсек НАТО при этом подчеркнул, что ожидает решений, связанных с повышением расходов на оборону.



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом его предстоящую встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Представительница официального Берлина отметила, что Берлин и Вашингтон сейчас находятся "на правильном пути" по вопросам, которые связаны с "Северным потоком - 2". Как подчеркнула канцлер ФРГ, будущий транзит газа через Украину "жизненно необходим и обязателен", и стороны едины в этом мнении.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 191

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:22 Российский миллиардер Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций

Российский миллиардер Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций 13.6.2021 21:40 Лидеры G7 призвали Минск к проведению новых выборов президента

Лидеры G7 призвали Минск к проведению новых выборов президента 12.6.2021 23:10 Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным

Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным 12.6.2021 19:32 Путин рассказал о поимке убийц известных россиян

Путин рассказал о поимке убийц известных россиян 12.6.2021 13:30 Путин назвал Трампа «яркой личностью»