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Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией


12:23
Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с РоссиейФото: bakucity.az

НАТО в будущем намеревается продолжать стремиться к выстраиванию диалога с Россией, и в этом нет проявления слабости.

С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая саммит в Брюсселе, передает ТАСС.

Североатлантический Альянс приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, которая состоится в Женеве 16 июня, заявил глава НАТО, выступая перед представителями прессы. Открывая саммит, Йенс Столтенберг отметил, что в преддверии переговоров Джо Байдена и Владимира Путина проведут консультации лидеры тридцати государств.

Генсек альянса выразил намерение продолжать "стремиться к диалогу с Россией", и это не стоит воспринимать как выражение слабости. "Напротив, это признак силы", - подчеркнул Столтенберг, приветствуя скорую встречу президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Столтенберг также отметил, что начинающийся саммит глав государств и правительств стран блока должен продемонстрировать их единство и решимость становиться еще сильнее в эру глобальной конкуренции. Генсек НАТО при этом подчеркнул, что ожидает решений, связанных с повышением расходов на оборону.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом его предстоящую встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Представительница официального Берлина отметила, что Берлин и Вашингтон сейчас находятся "на правильном пути" по вопросам, которые связаны с "Северным потоком - 2". Как подчеркнула канцлер ФРГ, будущий транзит газа через Украину "жизненно необходим и обязателен", и стороны едины в этом мнении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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