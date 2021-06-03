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В Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
17:10
Фото: thesun.co.uk
Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности тех, кто записывал беседу с белорусом Романом Протасевичем, передает ТАСС.
По мнению Доминика Рааба, интервью создавалось под угрозой физического насилия, а также в условиях ограничения свободы.
Власти Великобритании отреагировали на материал с участием сооснователя Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) Романа Протасевича. Интервью, вышедшее в эфир телевидения, записывалось под угрозой физического насилия, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
Назвав материал "тревожным", Рааб потребовал привлечь к ответственности всех, кто причастен к записи разговора. Властям Белоруссии следует прекратить преследовать "тех, кто защищает права человека и свободу СМИ", - подчеркнул глава британского дипломатического ведомства в своем Twitter.
Интервью с Романом Протасевичем вышло в эфир накануне вечером. Задержанный в Минске блогер беседовал с журналистом Маратом Марковым в его авторской программе, которая создается на канале ОНТ.
Протасевич в разговоре с Марковым практически признался в том, что участвовал в организации действий, нарушавших общественный порядок. Кроме того, сооснователь Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) заявил, что с большим уважением относится к президенту РБ Александру Лукашенко, хотя в прошлом и выступал с резкой критикой в адрес главы государства.
Блогер, проживавший в Польше, ранее поделился соображениями о причинах своего задержания. По словам Романа Протасевича, его мог подставить некий коллега, с которым у него ранее произошел конфликт. Блогер пояснил, что писал о своих планах в рабочем чате минут за сорок до вылета рейса Ryanair из Афины в Вильнюс. Это был единственный раз, когда Протасевич упомянул самолет, на который должен был сесть.
На кадрах оперативной съемки, которую показали в эфире канала ОНТ, Протасевич пояснил, что у него был конфликт с одним из коллег. Вероятно, предполагает задержанный оппозиционер, с эти и связан его арест. Протасевич отметил, что как только поделился сведениями о своих перемещениях, "сразу оказался в Минске". По его мнению, причиной этого стал "достаточно напряженный" конфликт с коллегой, который ему уже предсказывал "проблемы".
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