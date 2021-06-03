ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
В Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Лондоне отреагировали на интервью ПротасевичаВ Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
В Париже задержали российскую теннисистку СизиковуВ Париже задержали российскую теннисистку Сизикову
Жена инспектора ДПС, стрелявшего в нарушителя под Новосибирском, обратилась к ПутинуЖена инспектора ДПС, стрелявшего в нарушителя под Новосибирском, обратилась к Путину
На Урале продолжаются поиски пропавшей туристкиНа Урале продолжаются поиски пропавшей туристки
«Хакеров из Китая» обвинили в кибератаке на метро Нью-Йорка«Хакеров из Китая» обвинили в кибератаке на метро Нью-Йорка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Лондоне отреагировали на интервью Протасевича


17:10
В Лондоне отреагировали на интервью ПротасевичаФото: thesun.co.uk

Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности тех, кто записывал беседу с белорусом Романом Протасевичем, передает ТАСС.

По мнению Доминика Рааба, интервью создавалось под угрозой физического насилия, а также в условиях ограничения свободы.

Власти Великобритании отреагировали на материал с участием сооснователя Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) Романа Протасевича. Интервью, вышедшее в эфир телевидения, записывалось под угрозой физического насилия, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Назвав материал "тревожным", Рааб потребовал привлечь к ответственности всех, кто причастен к записи разговора. Властям Белоруссии следует прекратить преследовать "тех, кто защищает права человека и свободу СМИ", - подчеркнул глава британского дипломатического ведомства в своем Twitter.

Интервью с Романом Протасевичем вышло в эфир накануне вечером. Задержанный в Минске блогер беседовал с журналистом Маратом Марковым в его авторской программе, которая создается на канале ОНТ.

Протасевич в разговоре с Марковым практически признался в том, что участвовал в организации действий, нарушавших общественный порядок. Кроме того, сооснователь Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) заявил, что с большим уважением относится к президенту РБ Александру Лукашенко, хотя в прошлом и выступал с резкой критикой в адрес главы государства.

Блогер, проживавший в Польше, ранее поделился соображениями о причинах своего задержания. По словам Романа Протасевича, его мог подставить некий коллега, с которым у него ранее произошел конфликт. Блогер пояснил, что писал о своих планах в рабочем чате минут за сорок до вылета рейса Ryanair из Афины в Вильнюс. Это был единственный раз, когда Протасевич упомянул самолет, на который должен был сесть.

На кадрах оперативной съемки, которую показали в эфире канала ОНТ, Протасевич пояснил, что у него был конфликт с одним из коллег. Вероятно, предполагает задержанный оппозиционер, с эти и связан его арест. Протасевич отметил, что как только поделился сведениями о своих перемещениях, "сразу оказался в Минске". По его мнению, причиной этого стал "достаточно напряженный" конфликт с коллегой, который ему уже предсказывал "проблемы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Под Брянском машина Росгвардии сбила детей на пешеходном переходе Под Брянском машина Росгвардии сбила детей на пешеходном переходе
В Египте утонул экс-глава украинской разведкиВ Египте утонул экс-глава украинской разведки
В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19
В Алтайском крае три человека погибли в ДТПВ Алтайском крае три человека погибли в ДТП
Военный дрон впервые самостоятельно атаковал человекаВоенный дрон впервые самостоятельно атаковал человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru