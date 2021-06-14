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США проверяют информацию об утечке радиации на АЭС в Китае
14.6.2021 22:05
Фото: kurer-sreda.ru
Правительство Соединенных Штатов в течение нескольких последних дней изучало сведения о возможной радиоактивной утечке на атомной электростанции в КНР.
Как передает CNN, причиной этого стало предупреждение от французской компании, владеющей этой станцией и помогающей в ее эксплуатации.
Французы предупредили о "неминуемой радиологической угрозе". Представители компании сообщали, что в Китае увеличивают допустимый уровень обнаружения радиации за пределами АЭС Тайшань, чтобы избежать решения о закрытии станции, расположенной в провинции Гуандун.
По мнению американского правительства, текущая ситуация пока не представляет какой-либо угрозы безопасности для сотрудников предприятия или местного населения. В публикации подчеркивается необычность того, что французская сторона в одностороннем порядке решила обратиться к властям США. При этом китайский государственный партнер этой компании не признал существование проблемы, связанной с АЭС Тайшань.
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