Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Карелии на озере погибла молодая семья с двумя детьми

14.6.2021 14:12

Фото: kapital.kz



Учительница из Медвежьегорска и ее супруг совершали прогулку на лодке по Кучмозеру вместе с двумя маленькими детьми.



Семья приехала погостить к живущим в деревне родственникам, передают российские СМИ. В день, когда он отправились на рыбалку, была плохая погода.



Семья из четырех человек погибла при переворачивании лодки "Казанка-6", сообщается со ссылкой на заявление местных экстренных служб. Трагедия случилась неподалеку от поселка Покровское. К настоящему времени удалось найти тела лишь детей. Погибшим девочкам было три года и шесть лет. На месте происшествия продолжается поисковая операция.



По данным региональных СМИ, погибшая на Кучмозере 31-летняя женщина была школьной учительницей, она преподавала историю и обществознание. В прошлом педагога выдвигали на конкурс "Учитель года".



Представители местной прокуратуры поясняют, что супруги из Медвежьегорска отправилась вместе с детьми рыбачить в День России. Погода в тот момент была неблагоприятной. Спасательных жилетов при этом не было ни на взрослых, ни на детях.



Ранее сообщалось о ЧП в Приморье, где на озере Ханка пропали супруги, а их ребенка нашли в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Поиски мужчины и его жены, соответственно 1979 и 1989 г.р. продолжаются. После их исчезновения возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, быстро двигавшаяся лодка могла попасть на мель. После удара двигателя о препятствие взрослые выпали в воду.



Автор: Злата Богатова

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