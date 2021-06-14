|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Карелии на озере погибла молодая семья с двумя детьми
14.6.2021 14:12
Фото: kapital.kz
Учительница из Медвежьегорска и ее супруг совершали прогулку на лодке по Кучмозеру вместе с двумя маленькими детьми.
Семья приехала погостить к живущим в деревне родственникам, передают российские СМИ. В день, когда он отправились на рыбалку, была плохая погода.
Семья из четырех человек погибла при переворачивании лодки "Казанка-6", сообщается со ссылкой на заявление местных экстренных служб. Трагедия случилась неподалеку от поселка Покровское. К настоящему времени удалось найти тела лишь детей. Погибшим девочкам было три года и шесть лет. На месте происшествия продолжается поисковая операция.
По данным региональных СМИ, погибшая на Кучмозере 31-летняя женщина была школьной учительницей, она преподавала историю и обществознание. В прошлом педагога выдвигали на конкурс "Учитель года".
Представители местной прокуратуры поясняют, что супруги из Медвежьегорска отправилась вместе с детьми рыбачить в День России. Погода в тот момент была неблагоприятной. Спасательных жилетов при этом не было ни на взрослых, ни на детях.
Ранее сообщалось о ЧП в Приморье, где на озере Ханка пропали супруги, а их ребенка нашли в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Поиски мужчины и его жены, соответственно 1979 и 1989 г.р. продолжаются. После их исчезновения возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, быстро двигавшаяся лодка могла попасть на мель. После удара двигателя о препятствие взрослые выпали в воду.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|