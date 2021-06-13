ИнтерНовости - новости в стране и мире
Поветкин объявил о завершении карьеры
Поветкин объявил о завершении карьеры
Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 16 человекВ Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 16 человек
Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с РоссиейСтолтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией
В РФ за сутки выявили еще более 13,7 тыс. зараженных COVID-19В РФ за сутки выявили еще более 13,7 тыс. зараженных COVID-19
Российский миллиардер Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкцийРоссийский миллиардер Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций
В Китае 11 человек погибли при взрыве газа на рынкеВ Китае 11 человек погибли при взрыве газа на рынке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Китае 11 человек погибли при взрыве газа на рынке


09:05
В Китае 11 человек погибли при взрыве газа на рынкеФото: ont.by

По меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами взрыва бытового газа в китайской провинции Хубэй.

Как передает Центральное телевидение Китая, ранения получили более ста местных жителей.

Власти китайской провинции Хубэй подтвердили информацию о ЧП на продовольственном рынке, который находится на территории жилого комплекса в районе Чжанвань города Шиянь. Ранним утром минувшего воскресенья там прогремел мощный взрыв.

Жертвами инцидента стали как минимум одиннадцать человек, останки которых нашли на месте происшествия. Взрыв произошел примерно в 6.30 по местному времени и на рынке уже было много продавцов и посетителей. Ранения получили 144 человека. Состояние тридцати семи из них медики оценивают как критическое.

По данным китайских СМИ, взрывной волной были снесены около сорока киосков. На территории рынка продолжают работу спасатели, разбирающие завалы.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Власти Ленобласти объяснили режим повышенной готовностиВласти Ленобласти объяснили режим повышенной готовности
Москва готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины, заявил ЛавровМосква готова организовать встречу лидеров Израиля и Палестины, заявил Лавров
Власти США вернули Камбодже древние статуиВласти США вернули Камбодже древние статуи
В Афганистане при подрыве машины погибли шесть сотрудников сил безопасностиВ Афганистане при подрыве машины погибли шесть сотрудников сил безопасности
В центре Млечного Пути найдена гигантская «мигающая» звездаВ центре Млечного Пути найдена гигантская «мигающая» звезда

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru