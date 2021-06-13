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В Китае 11 человек погибли при взрыве газа на рынке
09:05
Фото: ont.by
По меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами взрыва бытового газа в китайской провинции Хубэй.
Как передает Центральное телевидение Китая, ранения получили более ста местных жителей.
Власти китайской провинции Хубэй подтвердили информацию о ЧП на продовольственном рынке, который находится на территории жилого комплекса в районе Чжанвань города Шиянь. Ранним утром минувшего воскресенья там прогремел мощный взрыв.
Жертвами инцидента стали как минимум одиннадцать человек, останки которых нашли на месте происшествия. Взрыв произошел примерно в 6.30 по местному времени и на рынке уже было много продавцов и посетителей. Ранения получили 144 человека. Состояние тридцати семи из них медики оценивают как критическое.
По данным китайских СМИ, взрывной волной были снесены около сорока киосков. На территории рынка продолжают работу спасатели, разбирающие завалы.
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