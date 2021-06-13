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Джокович снова выиграл Roland Garros
13.6.2021 20:51
Фото: telegra.ph
Известный сербский теннисист Новак Джокович, возглавляющий мировой рейтинг, вновь одержал победу на Roland Garros.
Выступая в мужском одиночном разряде, 34-летний спортсмен стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.
В финальном матче теннисист соревновался с 22-летним греком Стефаносом Циципасом, который в мировом рейтинге находится на пятой строчке. Игра завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Новака Джоковича.
Сербский спортсмен стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема. Roland Garros он выиграл во второй раз. Циципас впервые в карьере дошел до финала соревнования этого уровня.
Наилучший результат из россиян во Франции смог показать Даниил Медведев. Добравшись до четвертьфинала, он проиграл Циципасу.
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