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В ДТП на границе Свердловской области и ХМАО погибли четыре человека


13.6.2021 00:19
В ДТП на границе Свердловской области и ХМАО погибли четыре человекаФото: imag.one

В результате аварии, случившейся под Пелымом (Свердловская область), погибли двое детей и двое взрослых. Травмы получили пять человек.

Состояние двух пострадавших девочек остается тяжелым, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей местных властей.

Смертельное ДТП случилось на расстоянии около 10 км от границы с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО). Пятеро пострадавших, в том числе, трое детей, после аварии доставлены в медицинские учреждения города Югорска. Состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, уже удалось установить личности всех погибших на трассе Ивдель - Югорск. Предположительно, причиной трагического происшествия мог стать выезд автомобиля Nissan Qashqai на встречную полосу. От полученных травм скончались на месте водитель 1962 г.р. и трое его пассажиров - женщина 1966 г.р. и двое детей, 2009 и 2012 г.р.

Из тех, кто ехал в Nissan, выжила лишь девочка 2006 г.р. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у юной пациентки переломы бедер и костей таза.

Множественные переломы и различные травмы также получил водитель автомобиля Geely 1984 г.р. В больницу доставлены ехавшие вместе с ним женщина 1971 г.р. и две девочки 2009 и 2011 г.р., младшая из которых получила очень серьезные повреждения. У взрослой пассажирки медики зафиксировали перелом предплечья и рваные раны кисти, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как стало известно, в одной из машин находилась семья, возвращавшаяся из отпуска. Отдохнув в Абхазии, они прилетели в Екатеринбург, и оттуда ехали домой на автомобиле. Вторая семья направлялась в отпуск.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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