Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДТП на границе Свердловской области и ХМАО погибли четыре человека

13.6.2021 00:19

Фото: imag.one



В результате аварии, случившейся под Пелымом (Свердловская область), погибли двое детей и двое взрослых. Травмы получили пять человек.



Состояние двух пострадавших девочек остается тяжелым, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей местных властей.



Смертельное ДТП случилось на расстоянии около 10 км от границы с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО). Пятеро пострадавших, в том числе, трое детей, после аварии доставлены в медицинские учреждения города Югорска. Состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.



По данным ГУ МВД по Свердловской области, уже удалось установить личности всех погибших на трассе Ивдель - Югорск. Предположительно, причиной трагического происшествия мог стать выезд автомобиля Nissan Qashqai на встречную полосу. От полученных травм скончались на месте водитель 1962 г.р. и трое его пассажиров - женщина 1966 г.р. и двое детей, 2009 и 2012 г.р.



Из тех, кто ехал в Nissan, выжила лишь девочка 2006 г.р. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у юной пациентки переломы бедер и костей таза.



Множественные переломы и различные травмы также получил водитель автомобиля Geely 1984 г.р. В больницу доставлены ехавшие вместе с ним женщина 1971 г.р. и две девочки 2009 и 2011 г.р., младшая из которых получила очень серьезные повреждения. У взрослой пассажирки медики зафиксировали перелом предплечья и рваные раны кисти, рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.



Как стало известно, в одной из машин находилась семья, возвращавшаяся из отпуска. Отдохнув в Абхазии, они прилетели в Екатеринбург, и оттуда ехали домой на автомобиле. Вторая семья направлялась в отпуск.



Автор: Злата Богатова

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