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В США дайвер выбрался невредимым из пасти кита
13.6.2021 00:01
Фото: worldofmeat.ru
Ловец лобстеров Майкл Паккард смог выжить после того, как оказался в пасти горбатого кита, передает BBC News.
Житель США рассказал о пережитом происшествии, когда его выписали из больницы. В результате ЧП мужчина практически не пострадал, но некоторое время провел под наблюдением медиков.
По словам дайвера Майкла Паккарда, он в очередной раз совершал погружение с аквалангом, когда попал в пасть гигантскому млекопитающему. ЧП случилось в районе Провинстауна. Как пояснил американец в интервью WBZ-TV News, внезапно он ощутил "сильный толчок", после чего оказался в полной темноте.
Описывая это событие, Паккард заявил, что провел в пасти кита в общей сложности около сорока секунд, думая о близких - супруге и двух сыновьях. После этого кит неожиданно вынырнул на поверхность и замотал головой. После этого он выпустил дайвера, который практически не пострадал и смог добраться до своей лодки.
После ЧП мужчина проходил обследование в больнице Кейп-Код в Хайаннисе. Журналисты взяли у него интервью вскоре после выписки. Рассказав о случившемся, Паккард отметил, что не будет искать другую работу, хотя жена и просит его отказаться от дела, которому он посвятил около сорока лет.
Длина горбатых китов достигает 15 м, а вес - до 36 тонн. По данным Всемирного фонда дикой природы, на текущий момент численность этих морских млекопитающих в мире составляет около 60 тыс. особей. Обычно они широко открывают рот, чтобы проглотить как можно большее количество пищи. В большинстве случаев речь идет о такой добыче, как рыба или криль. Ученые полагают, что происшествие с Паккардом было случайностью.
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