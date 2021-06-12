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Глава Кисловодска получил тяжелые травмы после падения с электросамоката
12.6.2021 22:22
Фото: vk.com
Врачи ведут борьбу за жизнь главы Кисловодска Александра Курбатова, который получил тяжелые травмы в результате падения с электросамоката.
О случившемся в своем инстраграме сегодня рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По словам Владимира Владимирова, медики оценивают состояние 51-летнего Александра Курбатова как тяжелое. После экстренной госпитализации врачи приняли решение об операции.
Мэр Ставрополья выразил глубокое сопереживание родственникам и близким мэра Кисловодска. По его словам, все сейчас стараются надеяться на лучшее.
Ранее сообщалось о том, как мэр Петрозаводска Владимир Любарский на самокате остановил мотоциклистов в пешеходной зоне.
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