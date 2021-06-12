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Путин рассказал о поимке убийц известных россиян


12.6.2021 19:32
Путин рассказал о поимке убийц известных россиянФото: aif.ru

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что причастные к убийствам известных граждан РФ найдены.

Некоторые из них сейчас уже отбывают наказание в тюрьме, пояснил президент в интервью американскому телевизионному каналу NBC.

Телеканал опубликовал фрагмент беседы с главой РФ в своем Twitter. В ходе разговора с Владимиром Путиным ведущий перечислил случаи резонансных убийств. Среди тех, кто ста жертвой покушений, он упомянул журналистку Анну Политковскую, экс-министра печати Михаила Лесина, политика Бориса Немцова, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и юриста Сергея Магнитского.

Как заявил Путин, преступники, причастные к убийствам этих россиян, найдены. Некоторые из них сейчас уже находятся в тюрьме, отбывая наказание. Глава РФ добавил, что российские власти готовы продолжать работать в этом направлении.

Интервью Владимира Путина американскому каналу вышло в эфир преддверии встречи с главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Переговоры запланированы на 16 июня, они будут проходить в Женеве.

Во время беседы российский лидер также сообщил, что за последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном достигли худшего уровня и поделился мнением о бывшем американском президенте Дональде Трампе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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