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Путин назвал Трампа «яркой личностью»


12.6.2021 13:30
Путин назвал Трампа «яркой личностью»Фото: fednews.ru

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает бывшего американского президента Дональда Трампа ярким и незаурядным человеком.

Президент РФ высказался на эту тему в интервью телевизионному каналу NBC.

По словам российского лидера, и сейчас он воспринимает бывшего американского президента как "экстраординарную личность". Иначе Дональд Трамп не занял бы пост главы Соединенных Штатов, отметил Владимир Путин.

Трамп может нравиться или нет, однако несомненно он является "яркой личностью", добавил Путин. По его словам, бывший американский президент не принадлежал к истеблишменту и не являлся "частью большой политики", однако смог возглавить государство, и это факт.

Интервью американскому каналу стало для Путина первым за три последние года. Предполагается, что в полной версии материал выйдет в эфир 14 июня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 319

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