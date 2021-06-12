|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин назвал Трампа «яркой личностью»
12.6.2021 13:30
Фото: fednews.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что считает бывшего американского президента Дональда Трампа ярким и незаурядным человеком.
Президент РФ высказался на эту тему в интервью телевизионному каналу NBC.
По словам российского лидера, и сейчас он воспринимает бывшего американского президента как "экстраординарную личность". Иначе Дональд Трамп не занял бы пост главы Соединенных Штатов, отметил Владимир Путин.
Трамп может нравиться или нет, однако несомненно он является "яркой личностью", добавил Путин. По его словам, бывший американский президент не принадлежал к истеблишменту и не являлся "частью большой политики", однако смог возглавить государство, и это факт.
Интервью американскому каналу стало для Путина первым за три последние года. Предполагается, что в полной версии материал выйдет в эфир 14 июня.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|