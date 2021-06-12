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Власти США вернули Камбодже древние статуи
12.6.2021 15:26
Фото: pexels.com
Индуистские и буддийские статуи были возвращены Камбодже американскими властями, передает Antara.
В общей сложности Соединенные Штаты вернули двадцать семь уникальных предметов стоимостью порядка $3,8 млн.
Реликвии удалось вернуть в результате многолетней работы нью-йоркских следователей, которые занимаются контрабандными артефактами.
Как стало известно, после расследования, проводившегося управлением по торговле древностями и службой национальной безопасности США, порядка 400 различных реликвий были переданы в десять государств, откуда они ранее были незаконно вывезены.
Напомним, не так давно Великобритания вернула Ливии античную статую древнегреческой богини Персефоны. Уникальное произведение искусства, созданное 1 800 лет назад, нашли во время археологических раскопок в одном из величайших городов античности — Кирене. Артефакт был незаконно вывезен за пределы страны в 2011 году на фоне гражданской войны.
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