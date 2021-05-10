|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Великобритания вернула Ливии античную статую
10.5.2021 11:39
Фото: newsru.co.il
Правительство Соединенного Королевства передало посольству Ливии в Лондоне статую древнегреческой богини Персефоны.
Как информирует пресс-служба МИД Ливии, уникальное произведение искусства было вывезено из страны контрабандой еще в 2011 году.
Древнюю статую Персефоны, созданную 1 800 лет назад, нашли во время археологических раскопок в одном из величайших городов античности — Кирене, который когда-то располагался на территории современной Ливии. Сейчас там находится город Шаххат. ЮНЕСКО ранее присвоила этим руинам статус памятника Всемирного наследия.
В 2011 году на фоне гражданской войны в Ливии античная статуя незаконно была вывезена из страны. Позже таможенники обнаружили ее на складе лондонского аэропорта Хитроу и сразу же конфисковали. Эксперты пришли к выводу, что стоимость этого произведения искусства может составлять около полутора миллионов фунтов стерлингов (более двух миллионов долларов).
После того, как Вестминстерский окружной суд британской столицы вынес постановление о возвращении статуи властям Ливии, начали проводить соответствующие юридические и иные процедуры. Торжественная церемония передачи статуи состоялась в ливийской дипмиссии в Лондоне.
Ранее представители Ким Кардашьян прокомментировали покупку древней статуи. В частности, они заявили, что звезда могла не знать о том, что уникальное произведение искусства в прошлом было незаконно вывезено из Италии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|