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Великобритания вернула Ливии античную статую


10.5.2021 11:39
Великобритания вернула Ливии античную статуюФото: newsru.co.il

Правительство Соединенного Королевства передало посольству Ливии в Лондоне статую древнегреческой богини Персефоны.

Как информирует пресс-служба МИД Ливии, уникальное произведение искусства было вывезено из страны контрабандой еще в 2011 году.

Древнюю статую Персефоны, созданную 1 800 лет назад, нашли во время археологических раскопок в одном из величайших городов античности — Кирене, который когда-то располагался на территории современной Ливии. Сейчас там находится город Шаххат. ЮНЕСКО ранее присвоила этим руинам статус памятника Всемирного наследия.

В 2011 году на фоне гражданской войны в Ливии античная статуя незаконно была вывезена из страны. Позже таможенники обнаружили ее на складе лондонского аэропорта Хитроу и сразу же конфисковали. Эксперты пришли к выводу, что стоимость этого произведения искусства может составлять около полутора миллионов фунтов стерлингов (более двух миллионов долларов).

После того, как Вестминстерский окружной суд британской столицы вынес постановление о возвращении статуи властям Ливии, начали проводить соответствующие юридические и иные процедуры. Торжественная церемония передачи статуи состоялась в ливийской дипмиссии в Лондоне.

Ранее представители Ким Кардашьян прокомментировали покупку древней статуи. В частности, они заявили, что звезда могла не знать о том, что уникальное произведение искусства в прошлом было незаконно вывезено из Италии.

Автор: Злата Богатова

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