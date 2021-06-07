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Геничу отказали в аккредитации на Евро-2020


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Геничу отказали в аккредитации на Евро-2020Фото: footballhd-news.com

Спортивному комментатору Константину Геничу отказали в выдаче аккредитации для работы на Евро-2020.

Он стал уже вторым представителем канала "Матч-ТВ", столкнувшимся с такой позицией Баку.

Спортивный комментатор Константин Генич пополнил список отечественных журналистов, которые не получили аккредитацию на освещение игр чемпионата Европы по футболу. Причиной отказа стала негативная реакция официального Баку на визиты в Карабах, состоявшиеся в 2009 году.

О случившемся представитель телеканала "Матч ТВ" рассказал в своем Telegram-канале. По словам журналиста, он был в Карабахе, когда проводился турнир по футболу среди стран СНГ и Балтии.

Генич отметил, что первоначально в УЕФА подтвердили, однако позже спортивная организация проинформировала его об изменении решения. В письме от УЕФА говорилось о том, что комментатор проверку не прошел. При этом в послании был указан адрес почты азербайджанской стороны "Баку-2020".

Ранее в аккредитации на Евро было отказано другому комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну. Позднее появились сведения о том, что журналисту дали возможность посещать игры. Сам Арустамян заявил об отсутствии планов посещать Азербайджан в период проведения Евро.

Автор: Злата Богатова

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