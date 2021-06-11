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В леса Коми после курса реабилитации вернулся осиротевший медвежонок
11.6.2021 12:19
Фото: bier-loga.ru
Медвежонка, который в прошлом году забрел на один из дачных участков в Сыктывкаре, возвратили в естественную среду обитания.
Животное вернулось в лес после курса реабилитации, рассказывает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.
Как стало известно, маленькая медведица около года провела в специальном центре, где помогают выжить осиротевшим хищникам. Животное возвратили в родную среду в Ношульском лесничестве национального парка "Койгородский".
Найденного на дачном участке медвежонка год назад назвали Пужей, потому что хищник был очень пугливым. Все время пребывания в центре она старалась держаться особняком от сородичей, отмечают специалисты. Вместе с тем, животному было довольно комфортно, оно с аппетитом поглощало кашу и яблоки, а также активно занималось поиском растительных кормов и демонстрировало отличную физическую подготовку.
Пужа забрела на дачу в сыктывкарском местечке Дырносе в мае прошлого года. Хозяйка участка обратилась за помощью в охотуправление, сотрудники которого поймали маленького косолапого и доставили затем в центр спасения медвежат-сирот, который находится под Тверью.
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