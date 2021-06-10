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Названо самое популярное туристическое место в мире
10.6.2021 20:09
Фото: sletaem.kz
Остров Бали возглавил рейтинг мест, наиболее популярных у туристов из разных стран, передает Kompas.
Список был составлен для Travelers Choice Best of the Best 2021.
Индонезийский остров смог опередить Лондон, Дубай и Рим, а также целый ряд других туристических направлений. Среди конкурентов Бали в Азии самые высокие строчки рейтинга заняли Ханой и Хойан во Вьетнаме и Бангкок в Таиланде. 22-е место составители списка отдали Ломбоку.
При подготовке рейтинга учитывались мнения миллионов путешественников из самых разных стран мира.
Ранее в рейтинг лучших туристических направлений мира вошли сразу три российских города - Петербург, Москва и Сочи. Кроме того, Калининград был отмечен как одно из лучших развивающихся направлений для путешествий.
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