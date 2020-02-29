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Три российских города вошли в рейтинг лучших туристических направлений мира
29.2.2020 21:39
Фото: smi2.net
В топ-35 лучших туристических направлений планеты вошли сразу три российских города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как стало известно, это Петербург, Москва и Сочи.
Рейтинг, охватывающий страны Европы и весь мир, составлялся на основе мнений пользователей одной из глобальных туристических платформ, уточнили в АТОР.
Петербург в этом списке занял 21-ю строку, а Москва и Сочи — соответственно 26-е и 30-е места. Кроме того, Калининград был отмечен как одно из лучших развивающихся направлений для путешествий.
Лидерами рейтинга стали Лондон, Париж, Крит, Рим и Сицилия. В конце топ-35 разместились Паралимни, Рейкьявик, Ливерпуль, Пафос и Гамбург.
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