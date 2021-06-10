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В Афганистане при подрыве машины погибли шесть сотрудников сил безопасности
10.6.2021 19:19
Фото: sana.af
В афганской провинции Баглан по меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности погибли, еще более десяти были ранены при взрыве заминированного автомобиля. Инцидент случился минувшей ночью неподалеку от военной базы, передает канал TOLO.
Как стало известно, взрыв прогремел примерно в два часа ночи по местному времени в районе Баг-и-Шамаль. По предварительным данным, к подрыву автомобиля могут быть причастны члены радикального движения "Талибан" (в России деятельность этой организации официально запрещена).
Взрыв был такой мощности, что повредил некоторые объекты на территории военной базы. Талибы (члены радикальной группировки, запрещенной в РФ), атаковавшие силовиков, также заминировали участок шоссе Баглан-Саманган. Кроме того, они блокировали дорогу.
Представители военного командования страны, подтвердив факт нападения на сотрудников сил безопасности Афганистана, отметили, что атака была отражена. Сейчас специальные подразделения продолжают мероприятия по разминированию шоссе.
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