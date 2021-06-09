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Сапега просит не винить Протасевича в ее задержании


9.6.2021 22:13
Сапега просит не винить Протасевича в ее задержанииФото: кадр видео с youtube.com

Россиянка София Сапега в письме своим родителям попросила их не винить белорусского блогера Романа Протасевича в ее аресте.

Девушка, задержанная 23 мая в Минске, смогла передать семье первые три письма.

Текст посланий, которые получили родственники Софии Сапеги, цитирует "Русская служба Би-би-си". Письма девушка писала, уже находясь в СИЗО КГБ Белоруссии, они датированы 27 мая, 1 и 3 июня. По словам Сапеги, Протасевич "оберегал и заботился" о ней, как мог. Поэтому она просит родителей не винить белорусского оппозиционера "в том, что все так вышло".

Россиянка также рассказывает, что много читает, хорошо питается и занимается гимнастикой. Время она может определять по колоколам, которые бьют каждый час. Девушка отметила, что ей передали первые письма от родственников и сокурсников, она получает продукты. Сапега призналась, что сожалеет о незащищенной магистерской диссертацией. Она пояснила, что боится отстать от жизни. По ее словам, из заключения она может выйти "никем и абсолютно ненужной обществу".

Ранее в Лондоне отреагировали на интервью Романа Протасевича. Как заявил глава МИД Британии, следует привлечь к ответственности тех, кто записывал беседу с белорусом под угрозой физического насилия, а также в условиях ограничения свободы.

Сооснователь Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) в беседе с журналистом Маратом Марковым признался, что участвовал в организации действий, нарушавших общественный порядок. Кроме того, Протасевич заявил, что с большим уважением относится к президенту РБ Александру Лукашенко, хотя в прошлом и выступал с резкой критикой в адрес главы государства.

Автор: Злата Богатова

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