Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сапега просит не винить Протасевича в ее задержании

9.6.2021 22:13

Фото: кадр видео с youtube.com



Россиянка София Сапега в письме своим родителям попросила их не винить белорусского блогера Романа Протасевича в ее аресте.



Девушка, задержанная 23 мая в Минске, смогла передать семье первые три письма.



Текст посланий, которые получили родственники Софии Сапеги, цитирует "Русская служба Би-би-си". Письма девушка писала, уже находясь в СИЗО КГБ Белоруссии, они датированы 27 мая, 1 и 3 июня. По словам Сапеги, Протасевич "оберегал и заботился" о ней, как мог. Поэтому она просит родителей не винить белорусского оппозиционера "в том, что все так вышло".



Россиянка также рассказывает, что много читает, хорошо питается и занимается гимнастикой. Время она может определять по колоколам, которые бьют каждый час. Девушка отметила, что ей передали первые письма от родственников и сокурсников, она получает продукты. Сапега призналась, что сожалеет о незащищенной магистерской диссертацией. Она пояснила, что боится отстать от жизни. По ее словам, из заключения она может выйти "никем и абсолютно ненужной обществу".



Ранее в Лондоне отреагировали на интервью Романа Протасевича. Как заявил глава МИД Британии, следует привлечь к ответственности тех, кто записывал беседу с белорусом под угрозой физического насилия, а также в условиях ограничения свободы.



Сооснователь Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) в беседе с журналистом Маратом Марковым признался, что участвовал в организации действий, нарушавших общественный порядок. Кроме того, Протасевич заявил, что с большим уважением относится к президенту РБ Александру Лукашенко, хотя в прошлом и выступал с резкой критикой в адрес главы государства.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.6.2021 21:03 Гендиректор «Медузы» опровергла информацию о закрытии издания

Гендиректор «Медузы» опровергла информацию о закрытии издания 10.6.2021 13:13 В РФ впервые с марта выявили почти 11,7 тыс. случаев COVID

В РФ впервые с марта выявили почти 11,7 тыс. случаев COVID 9.6.2021 11:01 В ЮАР женщина родила сразу десять детей

В ЮАР женщина родила сразу десять детей 8.6.2021 23:36 Ратко Младич останется в тюрьме до конца жизни

Ратко Младич останется в тюрьме до конца жизни 8.6.2021 23:16 Пивоварову предъявили обвинение по делу о нежелательной НПО